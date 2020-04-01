Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM Госпиталь для ветеранов войн в Бурятии перепрофилировали для лечения больных с пневмониями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, таким образом расширяется коечный фонд в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ветеранов, проходящих лечение, переместят в Центр восточной медицины.

По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, в инфекционной больнице лечатся 70 человек с респираторными симптомами. При этом учреждение рассчитано на 186 коек. В ближайшее время власти путем переоборудования других медицинских учреждений планируют увеличить фонд на 128 коек.

Кроме того, для контактных лиц будет развёрнут обсерватор на базе социально-реабилитационного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с распространением коронавируса Бурятии получит из резервного фонда правительства России около 128 млн рублей. Ещё почти 272 млн будет выделено из республиканского бюджета. Деньги направят на закупку оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции.

К настоящему времени в республике официально подтверждено 25 случаев заражения новым вирусом. Ещё у пятерых человек диагноз подтверждён предварительно. Среди них годовалый ребёнок.

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