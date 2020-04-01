Чита, , 12:41 — REGNUM Забайкальские власти не только объявили в регионе режим самоизоляции, но и взялись за жёсткий контроль его соблюдения гражданами. Как сообщает сегодня, 1 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, наряды полиции в одноразовых масках и перчатках вышли на улицы Читы. Правоохранители останавливают людей и предупреждают о недопустимости прогулок в период самоизоляции.

Между тем руководитель администрации Читы Александр Сапожников с сожалением отметил, что его особенно расстраивает факт присутствия на улицах пожилых граждан.

«Гражданам старше 60, людям с некоторыми заболеваниями категорически запрещается покидать дом. Медпомощь можно получить на дому, еду и все необходимые продукты могут доставить волонтеры. У нас действуют телефоны горячих линий», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкалье, в рамках борьбы с распространением коронавируса, перешло в режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Осиповым. Жителям региона запрещается покидать места проживания, за исключением случаев необходимости. Помимо этого, Забайкалье устанавливает санитарные кордоны на границе с другими регионами. По данным на 1 апреля, факты заражения коронавирусом в крае не выявлены.

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