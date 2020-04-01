Пекин, , 12:41 — REGNUM В Китае на сегодняшний день в больницах остаются 2004 пациента, у которых был диагностирован новый тип коронавируса. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что из них 466 тяжёлых случая заболевания.

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Всего за период пандемии в стране было зарегистрировано 81 554 подтверждённых случая заболевания. При этом выздоровели и выписались из медучреждений 76 238 человек. Это более 93% от общего числа выявленных случаев заражения.

В общей сложности жертвами коронавируса в КНР стали 3312 человек.

Добавим, что за сутки, 31 марта, в материковом Китае было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 35 у прибывших из-за рубежа.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.