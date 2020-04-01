Белгород, , 12:37 — REGNUM В финале Международного конкурса-акселератора «НТСИ-SkАРТ» 2020 диплом 1 степени получил проект ученика СОШ №19 Белгорода. Теперь школьник сможет получить дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ и льготное поступление в вузы-партнёров проекта, сообщили 1 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Школьник представил проект «Автоматизированная система контроля обеспечения газовой безопасности». Своё исследование он защищал лично 20 марта в Инновационном центре «Сколково». Подросток признан победителем конкурса. Финалисты могут рассчитывать на дополнительные баллы по профильным предметам при сдаче ЕГЭ, поступление в вузы-партнёров проекта, претендовать на гранты, попасть в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Победителям также доступно бесплатное обучение вне конкурса программы от партнёров, публикация своей статьи в официальных источниках, поездка в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ОЦ «Сириус».

Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс-акселератор детских и молодёжных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» — это уникальный формат работы над проектами для школьников 14−21 лет и 7−13 лет.