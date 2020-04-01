Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Петербургские депутаты поддержали законопроект об ускорении выплат ветеранам в связи с 75-летием Победы. Документ приняли в первом чтении на пленарном заседании в среду, 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту, выплаты начнут перечислять ветеранам не с 1 мая, как планировалось, а на две недели раньше — с 15 апреля. Таково было распоряжение президента РФ Владимира Путина.

Законопроект будет принят в целом на внеочередном заседании в этот же день.

Единовременные денежные выплаты по 7 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, те, кто работал на объектах ПВО, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, участники разминирования до 1951 года. Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, получат по 4 тыс. рублей, те из горожан, кто родился в Ленинграде до 3 сентября 1945 года, имеют право на 3 тыс. рублей.

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