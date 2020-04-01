Нальчик, , 12:31 — REGNUM Данные по числу заболевших коронавирусом, предоставленные управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии, не совпадают с данными официального федерального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса «Коронавирус COVID-19».

Так, 1 апреля республиканское надзорное ведомство сообщает о шести подтвержденных случаях коронавирусной инфекции, в то время как федеральный портал информирует о том, что за сутки их стало на два человека больше — всего восемь.

С чем связаны такие противоречивые данные, непонятно. Однако они способствуют распространению слухов и вызывают недоверие жителей республики. В условиях серьезности угрозы распространения коронавируса, с которой столкнулось мировое сообщество и наша страна в том числе, такие действия ответственных служб недопустимы, считают многие граждане. Своим мнением о недоверии они делятся в соцсетях.

P. S. Спустя менее часа с момента опубликования данной новости данные на сайте управления Роспотребнадзора КБР были приведены в соответствие с действительной ситуацией. Жители региона выражают надежду, что впредь они будут получать достоверную информацию от надзорного органа.