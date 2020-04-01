Москва, , 12:31 — REGNUM Психологи обсуждают возможные последствия длительного режима самоизоляции на эмоциональном фоне в семьях. Финансовая напряжённость, недоступность привычного досуга могут привести к значительному стрессу, поэтому гражданам следует проявлять сознательность и осторожность в общении. Об этом 30 марта заявил доцент Московского института психоанализа Алексей Аверьянов на телеканале «Россия 24».

«Насилие не оправдывает никакая ситуация в семье, в том числе и ситуация, которая сейчас существует. До какого-то предела, до какой-то границы мы можем понимать другого человека. Все мы находимся в ситуации сложной, в ситуации, в которой у нас не было опыта переживания подобного», — заявил Аверьянов.

«Это включает в себя агрессию, желание переложить какую-то ответственность на других людей от этой беспомощности. Но границы дозволенного никому переходить нельзя», — подчеркнул он.