Чита, , 12:31 — REGNUM Несмотря на то, что в Забайкалье пока нет заболевших новой коронавирусной инфекцией, помимо полной изоляции власти региона предусмотрели также пункты досмотра для прибывающих в край пассажиров. Как сообщает сегодня, 1 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, на наличие симптомов COVID-19 будут проверять даже граждан, прибывающих в Забайкалье на автомобилях.

В частности, контрольные пункты уже действуют в Баляге и Амазаре, а также на границах региона.

«Помимо проверки симптомов коронавируса, приехавшие должны будут пройти тест на заболевание в течение десяти дней со дня прибытия», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкальский край перешёл в режим полной самоизоляции. Согласно постановлению гуюернатора Александра Осипова, на период нерабочих дней гражданам (кроме некоторых неотложных случаев) нельзя покидать место жительства и приближаться друг к другу на расстояние ближе 1,5 метра. Уйти из дома можно, чтобы выгулять питомцев, сходить в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости.

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