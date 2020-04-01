Москва, , 12:31 — REGNUM Все сотрудники аппарата Московской городской думы прошли тест на коронавирус. Об этом 1 марта сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») на внеочередном заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь все равно расстояние меньше полутора метров», — обратил внимание в начале мероприятия на угрозу заражения коронавирусом депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

В ответ Шапошников посоветовал отодвинуться подальше друг от друга, чтобы решить эту проблему.

«Все сотрудники аппарата вчера сдали тест. Слава Богу, ни у кого не подтвердился тест. Москвичи от нас ждут не популярных, но жестких решений», — заявил Шапошников.

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