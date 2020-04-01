Москва, , 12:29 — REGNUM Эксперты Бюро расследований Общероссийского народного фронта обнаружили закупку сувенирной продукции для Центральной базовой таможней (Москва) на общую сумму почти 2 млн руб. Они обратятся к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой оценить целесообразность данной закупки в кризисной экономической ситуации и отменить этот тендер, сообщил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Центральная базовая таможня намерена закупить сувениры с художественной обработкой металла: 16 икорниц на сумму более 300 тыс. руб., 30 кубков на сумму более 700 тыс. руб. и 20 наградных ковшей на сумму почти 1 млн руб.

Экспертов Народного фронта удивили и суммы, которые московские таможенники собираются потратить на сувениры, и требования к предметам закупки. Это должны быть настоящие произведения художественного литья и последующей обработки в стиле Златоустовской гравюры на металле.

«Центральная базовая таможня — это специализированная обеспечивающая организация, непосредственно подчиненная Федеральной таможенной службе России. Закупка была объявлена 31 марта, то есть в тот момент, когда страна стала переживать действительно весьма трудный период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции и повышенными социальными расходами государства. К слову, совсем недавно ФТС России проинформировала о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе страны, и было бы неплохо, если бы данный контрольный орган так же ограничил свои структурные подразделения в приобретении дорогостоящей сувенирной продукции за бюджетные деньги», — подчеркнул Антон Гетта.