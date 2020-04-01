Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Петербургские власти пока не определились, следует ли отменить плату за капитальный ремонт, чтобы поддержать граждан, пострадавших от ситуации вокруг коронавируса.

Планами Смольного в этом отношении на заседании городского Заксобрания 1 апреля поинтересовался депутат от ЛДПР Павел Иткин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, подобные решения будут приниматься, исходя из баланса бюджета в связи с изменениями расходной части.

«Расходы надо будет менять серьезно. Мы не можем допускать, чтобы у нас инфраструктура развалилась. Будем исходить из баланса», — сказал чиновник.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева призвала Смольный отменить плату за капитальный ремонт, а сами работы выполнять в меньшем объеме от запланированных, чтобы пустить высвободившиеся средства на борьбу с последствиями эпидемии.

Ранее власти Москвы и Московской области отменили плату за капитальный ремонт для граждан на три месяца, начиная с апреля.

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