Мурманск, , 12:28 — REGNUM Два авиарейса в Мурманск были отмены вчера, 31 марта и сегодня, 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вчера в столице Заполярья в 23:50 должен был приземлиться самолет авиакомпании «Smartavia», однако рейс был отменен. не прилетел в Мурманск и лайнер из Санкт-Петербурга: сегодня самолет авиакомпании «Россия» должен был прилететь минувшей ночью, в 2:30.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчики сокращают число рейсов из-за снижения спроса на билеты в период пандемии коронавируа. В Мурманской области введен режим самоизоляции, в списке зараженных числятся 10 человек, еще один выздоровел и улетел домой в Ирландию.