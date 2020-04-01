Оренбург, , 12:25 — REGNUM Депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин на своей странице в соцсети задал вопрос пользователям «А вы знаете, что у нас на набережной есть «Трон варвара»?». По словам депутата, при изучении муниципальных контрактов в поле его зрения попал конкурс, который объявила мэрия по содержанию набережной и городского пляжа в 2020 году.

«В технической документации я обратил внимание, что в списках малых архитектурных форм есть странное название «Трон варвара». Я неоднократно бывал на набережной и не могу представить, как может выглядеть такая малая архитектурная форма», — недоумевает Батурин.

Депутат иронично предположил, что «Трон варвара» может быть объектом, который предназначен для создателя набережной, для строителей и архитекторов, которые вырубили сотни деревьев на склоне и ничего не посадили взамен. Или для заказчика, который потратил большее 300 млн рублей на этот объект, при том, что качество работ далеко не всегда высокое.

Денис Батурин заметил, что уже сейчас многие малые архитектурные формы на набережной, находятся в неисправном состоянии, а некоторые объекты просто отсутствуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реставрация спуска к Уралу и благоустройство набережной в Оренбурге сопровождается скандалами. Лестничный марш, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, после реставрации нуждается в новом капремонте. Весной 2020 года в центре внимания оказалась беговая дорожка на набережной, которая оказалась испорченной, как выяснилось, в результате снегоуборочных работ в зимний период.

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