Москва, , 12:25 — REGNUM Общероссийский народный фронт открывает Центр поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в связи с пандемией коронавируса. Инициатива реализуется в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Проводить онлайн-консультации по защите прав работников, отвечать на «горячие» вопросы сотрудников и работодателей будут профессиональные юристы — специалисты в области трудового права Ассоциации юристов России, юристы Центра правовой поддержки «Мама в праве», а также студенты-волонтеры юридических специальностей проекта «Профстажировки 2.0», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Помощь россиянам по различным трудовым вопросам особенно актуальна в новых реалиях — в период самоизоляции и перехода сотрудников на удаленный режим работы. Максимально защитить права работников — задача государственного масштаба. Вклад в ее решение внесут профессиональные юристы и студенты-волонтеры, которые присоединились к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Илья Семин. «Ведущие специалисты по трудовому праву и волонтеры проекта «Профстажировки 2.0» готовы бесплатно консультировать сотрудников и работодателей по любым вопросам организации временной удаленной работы по электронной почте tstrudovyevoprosy@yandex.ru . Уверен, что их рекомендации помогут не только предотвратить возможные трудовые споры, но и без малейших потерь перейти в новый трудовой режим. Недавно мы посвятили этой теме вебинар для потенциальных партнеров-работодателей проекта. Они получили исчерпывающие рекомендации от ведущих экспертов по оформлению сотрудников, переведенных на удаленную работу», —отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ

Он также напомнил, что участники проекта «Профстажировки 2.0» могут подавать заявки на решение кейсов Общероссийского народного фронта и предлагать системные решения и антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи населению и развитию волонтерства в период распространения коронавирусной инфекции.

«В непростых, чрезвычайных условиях пандемии переход на «удаленку» — отличное решение. Но чтобы организовать такой режим работы, нужно учесть все правовые нюансы. Именно поэтому государственная бесплатная юридическая поддержка сейчас нужна как никогда, причем как работодателям, так и работникам», — сказал зампредседателя регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Преображенский.

«Открытие такого центра — очень своевременный шаг. В этих непростых условиях особенно важно поддержать работающих женщин, которые воспитывают детей одни и одновременно работают. Наиболее частые вопросы от них касаются незаконного сокращения, увольнения и принудительных отпусков. Важно рассказать им как юридически грамотно себя вести и куда можно обратиться за помощью», — отметила соучредитель АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», эксперт ОНФ, к. ю. н., доцент МГЮА Елена Гринь.

Напомним, что «Профстажировки 2.0» — совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия — страна возможностей». Эксперты проекта разработали памятку для работодателей по переводу работников на временный удаленный режим в связи с угрозой распространения коронавируса.

В рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ граждане и организации могут помогать нуждающимся в период эпидемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.