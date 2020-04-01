Кострома, , 12:25 — REGNUM Граждан, прибывающих на территорию Костромской области, обязали сообщать о своем приезде экстренным службам. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Ситникова, подписанном 31 марта 2020 года — передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обязать граждан, прибывающих в Костромскую область, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Костромскую область; сообщать о своем прибытии в Костромскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Костромской области по номеру телефона 112», — говорится в тексте распоряжения.

Также от гостей региона потребовали ответственного отношения к вопросам здоровья. При появлении симптомов респираторного заболевания приезжим вменили в обязанность вызывать участкового врача или «скорую помощь», воздержаться от самостоятельного посещения медицинских организаций. Кроме этого, до 1 июня 2020 года в регионе приостановлен прием и размещение людей в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах и других гостиничных организациях.

Ранее на встрече с журналистами 31 марта Сергей Ситников заявил, что закрыть границы Костромской области в нынешней ситуации невозможно, неудобно и недопустимо.

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