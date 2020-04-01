Дакар, , 12:26 — REGNUM Известный сенегальский футболист, бывший глава футбольного клуба «Марсель» Папе Диуф скончался от коронавируса, об этом 1 апреля сообщается на странице клуба в соцсети Twitter.

«С большой грустью сообщаем о смерти Папе Диуфа. Папе навсегда останется в сердцах «Марселя», как один из величайших его архитекторов», — говорится в заявлении.

Футболисту было 68 лет, он стал первым умершим от коронавирусной инфекции в Сенегале.

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