Москва, , 12:29 — REGNUM Температура воздуха в начале апреля в Москве будет постепенно повышаться и к выходным составит до +8 °C в дневные часы. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передаёт 1 апреля RT.

На фоне холодного антициклона прекратились осадки и началось быстрое повышение температуры. Так, с утренних отрицательных значений она поднимется 1 апреля до +2…+4 °С, пояснила синоптик. Ночью температура перестанет опускаться ниже нуля.

«Температурный режим останется таким и в выходные с дневной температурой +6…+8 °С», — сказала Позднякова.

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