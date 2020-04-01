Саратов, , 12:29 — REGNUM Из 11 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саратовской области шесть случаев являются завозными из стран с неблагополучной эпидситуацией, остальные пять выявлены среди контактных лиц.

Одна из пациенток находится в состоянии средней тяжести с диагнозом пневмония, состояние других больных оценивается как удовлетворительное. Все заболевшие — люди средней возрастной категории.

Всего в регионе было проведено более 3 тыс. исследований на коронавирус, за сутки обследовали 263 человека, сообщает оперативный штаб Саратовской области.

По словам министра здравоохранения области Натальи Мазиной, количество обращений на станции скорой помощи сократилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11:00 мск 1 апреля, в Саратовской области подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев, таким образом, выросло до 15.

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