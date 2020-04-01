Москва, , 12:39 — REGNUM Лечение на дому проходят около 550 жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова 1 апреля журналистам.

По ее словам, большое количество заразившихся переносит болезнь в легкой форме.

«Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», — отметила Ракова.

Она добавила, что такой порядок лечения решено продлить до 6 апреля.

Напомним, порядок домашнего лечения был запущен в Москве 23 марта. Решение об оставлении человека на домашнем лечении принимает врач после осмотра пациента. При этом пациент должен подписать обязательство не покидать место проживания.

По последним данным, в Москве было подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусом. Выписались уже 115 человек, 16 умерли.