Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Правительство Грузии профинансирует коммунальные платежи своим гражданам, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 1 апреля.

По его информации, тем абонентам, которые потребляют менее 200 квт электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа в месяц, эти суммы будут погашены полностью. Кроме того, правительство оплатит и стоимость водоснабжения и услуг службы очистки.

Коммунальные платежи граждан будут профинансированы из госбюджета в марте, апреле и мае.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 22 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5106 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 294 пациента.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.