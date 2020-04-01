Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM 1 апреля в этом году стоило бы провести без шуток на тему коронавируса, считает журналист и политолог Виталий Третьяков. Об этом он пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Это не значит не шутить вообще. Это значит — не шутить цинично на злобу дня», — предлагает Третьяков, говоря, что «с ужасом» думает о шутках, которые появятся 1 апреля на тему эпидемии.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) спрогнозировал рост по экспоненте числа зараженных коронавирусом в Москве, «что является не очень благоприятным сценарием».

На сегодня в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти половина новых пациентов моложе 45 лет.