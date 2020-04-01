Москва, , 12:11 — REGNUM Telegram-каналы IT-тематики обсуждают возможную утечку персональных данных москвичей за пределы России. Поводом стала публикация каналом 2ch/Двач, имеющим более 488 тыс. подписчиков, данных об использовании серверов Эстонии для распознавания лиц при работе приложений, разработанных структурами мэрии Москвы.

Авторы отметили, что прибалтийское государство является членом НАТО, а приложение якобы «запрашивает разрешения на геолокацию, сенсоры, камеру, звонки, блютуз».

1 апреля руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил о разработке двух мобильных приложений. Одно называется «Социальный мониторинг» и предназначено для пациентов, больных коронавирусом, но выбравших лечение на дому. Второе позволяет реализовать «умную» систему перемещения по городу при помощи QR-кодов.

И если первым приложением может пользоваться ограниченный круг лиц, второе является, по сути, «добровольно-принудительным», поскольку об альтернативных способах перемещения по Москве пока не известно.

Публикация 2ch/Двач быстро разошлась по другим каналам и стала предметом обсуждения. Возразить ей вызвался канал ЧС / Честно сказать / Фактчекинг с 14 тыс. участников. Он подробно объяснил, зачем приложение запрашивает доступ к тем или иным устройствам на телефоне.

«Для распознавания лиц используются алгоритмы, а не сервис компании [из Эстонии]», — написали авторы.

Они пояснили, что софт развернут на серверах в России «и никакие данные за границу не уходят».

Впрочем, официальных пояснений по данной теме пока нет. Более того, сами данные о приложениях, разработанных силами Москвы для жизни в условиях коронавируса, пока скудные.