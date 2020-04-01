Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Более 150 водителей грузовых автомобилей из Узбекистана не могут попасть в Турцию на грузино-турецкой границе, сообщает 1 апреля издание «Фергана».

Водители записали видеообращение к президенту республики Шавкату Мирзиёеву с просьбой оказать помощь. Кроме того, в посольстве Узбекистане в Грузии сообщили о том, что с Турцией ведутся переговоры.

Мужчины сообщают, что в Турцию их не пускают из-за карантина. Кроме того, по словам водителей, через границу свободно проезжают грузовики с номерами из России и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Турции выявили 13 531 случай заражения коронавирусом, умерли — 214 человек, выздоровели — 243.

Читайте также: В Турции погибло от коронавируса 214 человек