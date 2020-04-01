Кейптаун, , 12:15 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса запустил программу массового тестирования граждан на наличие коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на обращение президента к нации вечером в понедельник, 30 марта.

Президент заявил, что 10 000 медицинских работников будут посещать дома для проверки состояния здоровья жителей, а те, у кого будут обнаружены симптомы, будут помещены yf карантин либо в их домах, либо в больницах.

Рамафоса подчеркнул, что программа является «новым этапом» в борьбе с распространением вируса.

Правительство также разрабатывает технологию, которая поможет отследить всех людей, которые могли контактировать с людьми, зараженными вирусом, добавил президент.

Напомним, что в ЮАР выявлены 1353 случая заражения COVID-19 — респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. В стране сообщили о трех летальных исходах от заболевания.

В настоящее время в ЮАР проходит шестой день общенационального 21-дневного карантина, который был введен на прошлой неделе для предотвращения распространения вируса.

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