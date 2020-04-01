Москва, , 12:03 — REGNUM В Госдуме прогнозируют резкое ухудшение ситуации по коронавирусу через две недели, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Российская Федерация в целом пока отстаёт от Европы приблизительно на две-три недели в силу географических и климатических условий. Безусловно, через две недели мы столкнемся со всеми вызовами, с которыми сегодня столкнулись Италия, Испания, Германия, столп демократии США», — рассуждает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

Парламентарий прогнозирует также резкий рост смертности от COVID-19 в США.

«Я думаю, в ближайшее время США обгонят по число умерших, в том числе социалистический Китай. Эпидемия стала испытанием для государственной системы, системы управления и системы оказания медицинской помощи», — констатировал он.

«Российская Федерация столкнется с этим буквально через две-три недели, и, на наш взгляд, мы не совсем готовы. До сих пор нет масок, причём во всех регионах», — привел он пример.