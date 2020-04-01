Цхинвал, , 12:05 — REGNUM Все медицинские учреждения в Южной Осетии закрыты на карантин и перешли на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 1 апреля сообщает телеканал «Ир».

"В больнице отменены все плановые госпитализации, приемное отделение работает только для экстренных больных», — рассказала журналистам заведующая приемным отделением Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Агунда Тедеева.

Кроме того, в больницах введен более жесткий режим работы. Посещения отменены, заболевших пневмонией помещают в инфекционное отделение отдельно от остальных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии 27 марта объявлено о введении карантинных мер до 12 апреля для профилактики распространения коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, закрыты многие торговые объекты. В школах продлен карантин, который был объявлен в связи с ростом заболеваний ОРВИ.

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