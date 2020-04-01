Москва, , 12:01 — REGNUM Одиннадцать вывозных рейсов из Таиланда запланированы российской авиакомпанией S7 до 6 апреля. Такие данные приводит 1 апреля посольство России в Таиланде.

Большинство из 11 рейсов будут отправлены из Бангкока. Так, 1 апреля с острова Пхукет отправится рейс до Иркутска, запланированы вылеты из Бангкока во Владивосток и Красноярск. Утром в рейс отправился самолёт, следующий в Новосибирск.

С 2 по 5 апреля намечены четыре вылета в Новосибирск, два в Иркутск и один во Владивосток. Билеты уже продаются или начнут продаваться в ближайшее время, отметили в посольстве.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил о 20,8 тыс. заявок, поданных российскими гражданами в Таиланде для возвращения в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация оставила квоту в 500 человек в сутки на прибытие пассажиров в аэропорт «Шереметьево». Остальные воздушные гавани могут принять до 200 пассажиров в сутки.

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