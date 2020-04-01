Ярославль, , 12:00 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин обратился к главе региона с призывом ужесточить карантинные меры на территории области и ввести режим обязательной самоизоляции для всех граждан. ИА REGNUM приводит текст обращения полностью, орфография и пунктуация автора сохранены.

Сергей Хабибулин

«Господин губернатор, в последние дни многие ваши коллеги из других регионов, опасаясь распространения пандемии коронавируса, вводят режим самоизоляции в своих областях. На сегодняшний день уже 64 субъекта ввели этот режим, однако вы почему-то считаете данные ограничения преждевременными. Не могу понять, почему вы так поступаете, но думаю что, большинство губернаторов не могут ошибаться и понимают серьезность этих мер.

Объявленные президентом выходные, к сожалению, привлекли в нашу область большое количество жителей Москвы, а из новостей мы видим, что самое большое число заболевших именно там. И уже есть случаи выявления приезжих с коронавирусом в Ярославской области.

Так давайте самоизолируемся и остановим распространение этого вируса! Люди ждут от вас решительных действий. Я призываю ещё раз подумать и принять решение об ужесточении мер карантина, введя в области режим самоизоляции для всех граждан на примере других регионов. Мы все вместе хотим, чтобы эпидемия обошла нас стороной, и самый лучший способ в борьбе с коронавирусом — это самоизоляция.

Я не паникую и не нагнетаю обстановку. Вместе с вами я хочу, чтобы пандемия обошла нас стороной и как можно меньше людей заболело.

С уважением: Сергей Хабибулин, Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ярославской областной Думе».

Напомним, что накануне губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что для введения жёсткого карантина на территории области нет оснований: «Ситуация по коронавирусу в Ярославской области спокойная относительно других регионов». Однако жителям региона было «рекомендовано» перейти на самоизоляцию.

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