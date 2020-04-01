Грозный, , 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась пожилая женщина, вернувшаяся из Москвы. Факт смерти подтвердили в управлении Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина в возрасте 82 лет посетила свою дочь в Москве и 24 марта вернулась домой на поезде. Её состояние было тяжелым, сообщал накануне, 31 марта, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Женщина находилась на искусственной вентиляции легких.

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В управлении Роспотребнадзора уточнили, что женщина возвратилась из Москвы в плацкартном вагоне поезда, из-за чего пришлось отправить на карантин свыше 200 человек.

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