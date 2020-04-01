Бишкек, , 11:47 — REGNUM Медики в Киргизии выявили еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля заявил заместитель начальника оперативного штаба министерства здравоохранения республики Касымбек Мамбетов на брифинге.

По его словам, по одному случаю выявлено в Джалал-Абаде, Сузакском районе, городе Кара-Куле и Чуйской области. Один из пациентов прибыл из России, остальные трое — контактные лица.

Отметим, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 111. Власти республики ввели чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах республики.

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