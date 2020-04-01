Краснодар, , 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края. Информацию об этом опубликовал 1 апреля оперштаб.

Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, заражённые — три женщины и двое мужчин, самому младшему 35 лет, самому старшему — 69. Заражение у двоих человек выявили в Сочи, у остальных в Краснодаре. Во всех случаях люди вернулись из-за границы — Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

Всего в регионе проведено 10 306 лабораторных исследований на новую инфекцию, 22 из них оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор». 26 анализов получили предварительно положительный результат.

Двое пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Ещё двое ранее заболевших выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта на территории края начал действовать карантин.