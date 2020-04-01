Гавана, , 11:37 — REGNUM Традиционное первомайское шествие рабочих, которое проводится на Кубе в День труда, в этом году не состоится. Решение о его отмене было принято на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы в качестве меры предосторожности из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

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Однако полностью от празднования в стране решили не отказываться. В этой связи профсоюзной организации работников Центрального союза Кубы было поручено выработать предложения по альтернативным вариантам проведения праздника с учётом необходимости соблюдения дистанции между людьми.

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В числе таких вариантов — виртуальная демонстрация профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кубы временно остановили приём международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса нового типа. Запрет не коснется грузовых самолётов и рейсов, доставляющих гуманитарную помощь. Также кубинский власти призвали все иностранные суда покинуть порты острова.