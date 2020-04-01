Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Свердловской области ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

По новой информации, уже пять пациентов с коронавирусом лежат в состоянии средней тяжести (31 марта 2020 года такое самочувствие наблюдалось у трёх заражённых). Еще у троих состояние оценивается как тяжёлое.

«Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтверждённых случаев COVID-19 в регионе осталось на прежнем уровне — 33. Семеро больных уже выздоровели, их выписали из больницы № 40 в Екатеринбурге.

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