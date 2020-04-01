Вильнюс, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 1 апреля, объявил о доставке в страну новой партии защитных средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На этот раз напрямую из Китая», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook. В Литву доставлено 430 тыс. хирургических масок, 390 тыс. одноразовых медицинских головных уборов, более 50 тыс. одноразовых защитных костюмов, 860 тыс. одноразовых масок, перчаток и респираторов, 5,8 тыс. защитных скафандров. Вес партии — 31 тонна.

Премьер выразил надежду, что вопрос с обеспечением защитными средствами врачей в Литве после этой третьей партии закрыт.

В Литве к сегодняшнему дню, 1 апреля, коронавирусная инфекция диагностирована у 581 пациента. Семь пациентов скончались, семь выздоровели, более 20 находятся в тяжелом состоянии. Среди заболевших порядка 70 врачей.