Пенза, , 11:34 — REGNUM По оперативной информации от руководителя пресс-службы губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, на 1 апреля подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Известно, что это женщины в возрасте от 50 до 82 лет.

Под наблюдением врачей находятся уже 4 315 человек. В пензенской вирусологической лаборатории обследовано 3748 человек, проведено 4078 исследований.

В лабораториях лечебной сети обследовали 199 человек, провели исследования у 207 лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 31 марта ушёл из жизни 75-летний пациент с коронавирусом. Мужчина имел различные тяжёлые, хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистую недостаточность, которая и стала причиной ухода.

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