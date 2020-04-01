Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила $900 тыс. на борьбу с коронавирусом в КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно опубликованным данным, данные средства будут выделены через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) и направлены на закупку медицинских средств первой необходимости.

Известно, что в период с 20 февраля по 20 марта ООН выделила из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) $75 млн, а из объединённого фонда Country-based Pooled Funds (CBPF) — $3,80 млн, чтобы поддержать финансирование усилий по сдерживанию вируса COVID-19 в 16 странах мира, среди которых КНДР, Сомали, Пакистан, Узбекистан и Джибути.

По официальным данным, в КНДР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, власти Северной Кореи приняли ряд мер, среди которых закрытие границы и ужесточение карантинного контроля.