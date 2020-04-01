Саратов, , 11:29 — REGNUM По состоянию на 11:00 мск 1 апреля, в Саратовской области подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев, таким образом, выросло до 15, сообщает оперативный штаб России.

Всего в Приволжском федеральном округе подтверждено 17 новых случаев заражения SARS-CoV-2, число госпитализированных с инфекцией достигло 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области начинает действовать режим полной самоизоляции для всех жителей. При этом работающие граждане смогут передвигаться внутри региона, получив специальные пропуска у работодателя. Предъявлять такой пропуск необходимо вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.