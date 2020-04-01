Волгоград, , 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб. Один из них недавно посещал территорию иностранного государства, остальные заразились в результате контакта с носителями вируса на территории РФ.

Первая пациентка — жительница Светлоярского района, которая во второй половине марта вернулась в регион из Москвы. 25 марта при первых признаках заболевания её госпитализировали из Светлого Яра в инфекционную больницу №1 Волгограда.

Трое других заболевших — родственники подростка из Волжского, которая недавно посещала ОАЭ и её тест на коронавирус был подтвержден на прошлой неделе. Двое детей госпитализированы в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. У одного подростка нет признаков заболевания, однако анализ показал наличие вируса, у второго выявлены симптомы ОРВИ и тест также положительный. 70-летнюю родственницу семьи 26 марта с признаками ОРВИ из Волжского госпитализирована в больницу № 3 Волгограда, 28 марта её перевели в инфекционную больницу, где она находится в боксе с подачей кислорода.

Ещё у одного члена этой семьи, который также отдыхал в ОАЭ, после обследования диагноз не подтвердился. Определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, они находятся под медицинским контролем, тесты показывают отрицательный результат.

Таким образом, в регионе подтверждено восемь случаев заболевания COVID-19.