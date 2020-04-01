Липецк, , 11:27 — REGNUM В Липецкой области выявлен новый случай коронавируса, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Заболевание диагностировали у жителя Воловского района, который контактировал с другим больным. Пациент находится на лечении в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в Липецкой области число официально подтверждённых случаев коронавируса достигло восьми.

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