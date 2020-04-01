Москва, 1 апреля 2020, 11:24 — REGNUM При переходе на дистанционное обучение многие школьные платные кружки закрылись, и преподававшие в них педагоги лишились денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, в настоящее время педагогические работники столкнулись с несколькими типами нарушения их прав. Во-первых, как пояснил Луховицкий, есть регионы, в которых учителей принуждают уходить в отпуск за свой счёт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Луховицкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что права учителей не будут нарушены, если учебный год в РФ будет продлён до начала июня.