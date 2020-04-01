Москва, , 11:24 — REGNUM При переходе на дистанционное обучение многие школьные платные кружки закрылись, и преподававшие в них педагоги лишились денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, в настоящее время педагогические работники столкнулись с несколькими типами нарушения их прав. Во-первых, как пояснил Луховицкий, есть регионы, в которых учителей принуждают уходить в отпуск за свой счёт.

«У нас уже был сигнал из Волгоградской области, — сказал Луховицкий. — Во-вторых, неполная оплата. И это сейчас самый сложный вопрос. Помимо уроков, есть дополнительное образование. При переходе на дистанционное обучение многие школьные платные кружки закрываются. Понятно, что танцевальный кружок невозможно провести по интернету. А оплата таких преподавателей идёт из родительских денег. Родители не платят за отсутствие занятий. В результате много учителей недополучают эти деньги. С нашей точки зрения, муниципальные и региональные власти, если они хотят сохранить работников, должны были бы выделить деньги на поддержание учителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Луховицкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что права учителей не будут нарушены, если учебный год в РФ будет продлён до начала июня.