Москва, , 11:23 — REGNUM Коронавирусом COVID-19 нельзя заразится от домашнего питомца, заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). Он просит не отказываться от кошек и собак.

«Много вопросов приходит, связанных с тем, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 от домашних питомцев. Ответ однозначный: нет, нельзя», — отметил Бурматов.

Он сослался на данные ВОЗ, согласно которым «нет фактов заражения кошек и собак COVID-19», также как нет и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус.

Вместе с тем, по данным ряда ветклиник и приютов, к ним начали приносить домашних питомцев, «больных коронавирусом» и отказываться от них, а то и просить усыпить.

«Это глупость. Коронавирусы кошек и собак не тропны к человеку, не передаются нам, и ваши домашние любимцы заразить ими вас никак не смогут», — отметил парламентарий.