Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM По состоянию на 11:00 мск 1 апреля в Приволжском федеральном округе выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования выросло до 129, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Саратовской области выявлено 11 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, четыре новых случая зарегистрировано в Пензенской области, по одному — в Мордовии и Башкирии.

С учетом новых данных, максимальное число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Татарии — 19 человек, в Пензенской области — 16 человек, 15 — в Самарской и Саратовской областях, 13 человек — в Пермском крае, 12 — в Кировской и Нижегородской областях, восемь — в Башкирии, семь — в Оренбургской области, по четыре — в Мордовии и Удмуртии, двое — в Марий Эл и по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Оренбургской области, начал действовать режим самоизоляции для граждан. В ряде регионов передвигаться внутри субъекта смогут только работающие граждане по специальным пропускам. В Башкирии ограничения дополнили ещё установленным временем продажи алкогольных напитков, жители республики смогут купить алкоголь только с 10:00 до 18:00 по местному времени.