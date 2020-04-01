Москва, , 11:19 — REGNUM Самое важное в нашей жизни безопасность. Именно эта причина основание для изменений в процедуре техосмотра (ТО), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им.Г.В.Плеханова, к. э. н Александр Тимофеев.

«Как показала практика причин ДТП является не только человеческий фактор, но и техническая неисправность автотранспортного средства. Особенно часто, если судить по Москве, участниками ДТП являются таксисты, а в регионах и на трассе народные «Газели» перевозящие людей.

Поэтому проходить ТО таксистам нужно чем чаще, тем лучше, раз в полгода минимум с увеличенным пробегом более пяти лет.

Вторым фактором пересмотреть правила прохождения ТО являются участившиеся случаи обмана автовладелецев работников инспекции, когда машина не приезжала в пункт ТО, а автовладелец приобретал документ удаленно.

Эта же причина отрицательно сказывается на самом рынке продаже подержанных машин, когда происходит передача машины новому собственнику. Продать получается легко.

Но когда новый собственник ставит на учёт и хочет получить новые номера необходимо пройти процедуру техосмотра в ГИБДД. И тут выясняется, что машина не в «идеальном» состоянии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сроки прохождения техосмотра для автомобилей будут изменены с 1 марта 2021 года.

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