Москва, , 11:18 — REGNUM С 1 апреля по 30 сентября московские власти назначают региональную компенсационную выплату для оставшихся без работы в этом году. Об этом сообщается на интерактивном портале центра занятости населения «Моя работа».

Как ранее было известно, общий размер пособия по безработице составляет 19 500 рублей в месяц.

«На компенсационную выплату в размере могут претендовать только москвичи, признанные безработными и осуществлявшие не менее 60 календарных дней в 2020 году трудовую и иную деятельность, признанную законом Российской Федерации», — говорится на портале.

Но те, кто был сокращён по причине нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий, не могут претендовать на компенсационные выплаты.

Для москвичей, получивших статус безработного до 31 марта 2020 года, пособие будет зачислено автоматически, без заявлений. А тем, кто будет признан безработным во время режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, будет также назначена компенсация со дня их увольнения или прекращения деятельности.

На портале «Моя работа» указана ссылка для постановки на учёт в качестве безработного жителя Москвы. Для этого необходимо оформить онлайн-заявку на сайте Центра занятости населения города Москвы, приложив к ней сканы паспорта, трудовой книжки и документа об образовании.