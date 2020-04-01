Ташкент, , 11:18 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 173, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным минздрава, лаборатории Узбекистана провели 22 тыс. тестов на коронавирус. Восемь пациентов выздоровели и направлены в реабилитационные центры, еще 65 — проходят лечения в регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 20 апреля власти Узбекистана запретили пользоваться личными автомобилями. Водители имеют право сесть за руль только при получении специального разрешения.

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