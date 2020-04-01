Воронеж, , 11:18 — REGNUM Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Воронежской области по данным на 1 апреля. Такие данные опубликовал оперштаб по борьбе с коронакирусом.

По информации пресс-службы облправительства, в числе заболевших девушка 1999 года рождения, вернувшаяся из Испании, мужчина 1969 года рождения, приехавший из Куршевеля, а также девушка 2000 года рождения, приехавшая из Дубая, и её друг, который за пределы РФ не выезжал.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтверждён у 12 человек. Двое уже завершили лечение и выписаны.