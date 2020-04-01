Ярославль, , 11:16 — REGNUM В Ярославле полиция начинает уличные рейды, целью которых станет проверка соблюдения режима изоляции пожилыми людьми. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Владимир Волков.

Рейд УМВД России по ЯО

«Сотрудники полиции на улицах Ярославля начали проводить рейды для проверки соблюдения горожанами старше 65 лет домашнего режима. В этой работе задействован весь оперативный штаб. С пожилыми людьми проводят разъяснительные беседы, что без крайней необходимости выходить из дома нельзя», — сообщил Владимир Волков.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет предусмотрен указом губернатора Дмитрия Миронова. Этот режим не является обязательным. Полицейские рекомендуют пожилым людям оставаться дома.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится профилактическая, разъяснительная работа. Полицейские разъясняют гражданам старше 65 лет необходимость соблюдения режима самоизоляции в период до 14 апреля, чтобы они не выходили из дома, не подвергали себя опасности заражения коронавирусной инфекцией. Полиция призывает граждан ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор области Дмитрий Миронов пока решил не вводить в области жёстких карантинных мер.

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