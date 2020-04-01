Москва, , 11:16 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев (ЛДПР) просит руководство телеканалов изменить сетку вещания на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Мною подготовлен соответствующий депутатский запрос, который будет направлен в адрес генеральных директоров Первого канала Константина Эрнста, ВГТРК Олега Добродеева, главе «Газпром-Медиа Холдинг» Александру Жарову», — отметил Свищев.

Сейчас для людей вводятся запреты, ужесточаются меры, мы обращаемся к ТВ-менеджерам, чтобы они помогли создать доброе, позитивное настроение у населения в таких сложных условиях, сказал он.

«Чтобы, кроме последних новостей о пандемии, зрители, вынужденные находиться дома, могли посмотреть любимый фильм, увидеть любимого артиста. Нужно добавить как можно больше жизнеутверждающих кинолент, просветительских передач, телеспектаклей, мюзиклов, повторить трансляцию знаменательных спортивных событий», — рассуждает парламентарий.

Ранее соответствующее обращение направил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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