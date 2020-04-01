Джакарта, , 11:15 — REGNUM Среди граждан Индонезии, находящихся за рубежом, выявлено 138 положительных случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

По данным МИД Индонезии, четверо граждан Индонезии лечатся от коронавируса в Индии. В Малайзии на лечении находятся 32 индонезийских гражданина.

Кроме того, новые случаи заражения коронавирусом среди индонезийских граждан были выявлены в Австралии и Ватикане. В настоящее время в Австралии подтвердили четыре случая и семь — в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заверила, что правительство предоставит помощь индонезийским гражданам в Малайзии.

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