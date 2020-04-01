Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Проверка паспортов и мобильных телефонов у прохожих Екатеринбурга не связана с мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее о проверках полицейских написали некоторые СМИ. Нескольких горожан остановили прямо в центре города, у них проверили идентификационный номер (IMEI) телефона и переписали данные паспорта.

«Это никак не связано с карантином. Проверка сотовых — это стандартная процедура комплексных сил полиции при работе. Проверяется, числятся ли телефоны в розыске. Людям, кто добросовестно приобрел гаджет, переживать не за что», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 случая COVID-19. В регионе введён карантин по коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге